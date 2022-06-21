Galler Milli Takımı teknik direktörü Ryan Giggs, görevinden ayrıldı

Eski kız arkadaşına saldırmakla suçlanan Ryan Giggs, Galler Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinden ayrıldığını açıkladı. 48 yaşındaki teknik adam, suçlamaları ve davanın takımı etkilememesi için bu kararı aldığını belirtti.

Giggs yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten sonra, Galler Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak görevimden ayrılıyorum. Ülkemi yönetmek bir onur ve ayrıcalıktı, ancak Galler Federasyonu'nun, teknik ekibin ve oyuncuların turnuvaya kesin olarak, net bir şekilde ve spekülasyonlar olmadan hazırlanmaları daha doğru." ifadelerini kullandı.

Suçlamaları reddediyor

Sky Sports'ta yer alan habere göre Ryan Giggs, Ağustos 2017 ile Kasım 2020 arasında eski kız arkadaşı Kate Greville'e ve onun kız kardeşi Emma Greville'e saldırı suçları ile yargılanıyor. Giggs tüm suçlamaları reddederken, duruşmanın 8 Ağustos'tan itibaren yaklaşık iki hafta sürmesi planlanıyor.

1958'den sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecekler

Galler Milli Takımı'nın teknik direktörlük görevini, 3 Kasım 2020'den beri geçici olarak Giggs'in yardımcısı Robert Page yürütüyordu. Robert Page yönetiminde Galler, 1958'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadelem etmeye hak kazanmıştı.

Galler Futbol Federasyonu, Giggs'in kararının ardından şu açıklamayı yayınladı: "Milli takımının teknik direktörü olarak görev yaptığı süre için Ryan Giggs'e şükranlarımızı sunuyor ve Galler futbolunun çıkarlarına en uygun olan aldığı kararı takdir ediyoruz. Galler Milli Takımı'nın tüm odak noktası bu yıl Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda."



