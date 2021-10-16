Galibiyetle tanışamayan Turgutluspor'un konuğu Ankaraspor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, yarın Ankaraspor'u konuk edecek. Yolların ayrıldığı Kazım Akgün'ün yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Turgutluspor'u sahaya yine U19 Teknik Direktörü Ercan Karasu çıkaracak.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta henüz galibiyetle tanışamayan Turgutluspor, yarın Ankaraspor'u konuk edecek. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda saat 14.00'te oynanacak maçta Ömer Tolga Güldibi düdük çalacak. Turgutlu'da sakatlıkları bulunan Serhat, Ozan İsmail ve Erdoğan'ın durumları maç saati netleşecek.
Hafta içinde Somaspor'la 1-1 berabere kalan kırmızı-siyahlı ekip, grupta 7 maçta 2 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Yolların ayrıldığı Kazım Akgün'ün yerine henüz yeni bir teknik direktör belirlemeyen Turgutluspor'u sahaya yine U19 Teknik Direktörü Ercan Karasu çıkaracak. (DHA)