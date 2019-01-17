’Galibiyetle başlamalıyız’

Ersun Yanal, zorlu periyot öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada galibiyetle başlamanın öneminden bahsetti.

17 Ocak 2019, Perşembe 06:06
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’Galibiyetle başlamalıyız’

Ersun Yanal, zorlu periyot öncesi oyuncularına yaptığı konuşmada, “2019’a galibiyetle başlamak çok önemli. Ümraniye hafife alınacak bir rakip değil. Ciddi bir şekilde oynamak zorundayız. Ardından Bursa ile ligde zorlu bir sınav vereceğiz. Her iki karşılaşmayı da kazanırsak, büyük moral olacak. Sadece galibiyet de yetmez. Ortaya koyacağımız futbolla Fenerbahçe’nin nasıl bir değişim gösterdiğini de kanıtlamalıyız” ifadelerini kullandı.

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