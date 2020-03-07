’Galibiyeti hak ettik’
Sergen Yalçın’ın gelişinin ardından daha fazla forma şansı bulan Tyler Boyd, eski takımı Ankaragücü karşısında da ilk 11’de başladı. 90 dakika sahada kalan ABD’li kanat oyuncu galibiyet hakkında ise, “Eski arkadaşlarıma karşı mücadele ettim, güzel bir duyguydu. Kazanmayı hak ettik. Tek üzüldüğümüz nokta maçın sonlarında yediğimiz gol oldu” ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın’ın gelişinin ardından daha fazla forma şansı bulan Tyler Boyd, eski takımı Ankaragücü karşısında da ilk 11’de başladı. 90 dakika sahada kalan ABD’li kanat oyuncu galibiyet hakkında ise, “Eski arkadaşlarıma karşı mücadele ettim, güzel bir duyguydu. Kazanmayı hak ettik. Tek üzüldüğümüz nokta maçın sonlarında yediğimiz gol oldu” ifadelerini kullandı.