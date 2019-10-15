Galaxy S10 için Android 10 Beta testlerinin bugün başladı

Galaxy S10, Galaxy S10+, Galaxy S10e ve Galaxy S10 5G için Android 10 Beta programını başlayan Güney Koreli firma, bu güncelleme ile sisteme yeni arayüzü olan One UI 2.0’ı ekliyor. One UI ile akıcı bir deneyim sunmaya başlayan Samsung, bu arayüzün yeni sürümü ile performanstan çok yeniliklere odaklanacak gibi görünüyor.

One UI 2.0 arayüzü ile gelen yenilikler

Pop-up bildirimler minimuma indiriliyor. Bildirimler daha modern bir tasarım ile gösteriliyor.

Görsel olarak daha sade bir tasarım kullanılıyor.

Pil’den tasarruf etmek için karanlık modda yeni geliştirmeler yapılıyor.

Akıllı Kilit ekranı, metni ve simgeleri her zaman net bir şekilde görebilmeniz için saatin rengini ve biçimini ve bildirimleri otomatik olarak ayarlar.

Odak Modu, dikkat dağıtıcı şeyleri en aza indirmeniz ve bölgeye girmeniz gerektiğinde uygulamaları geçici olarak duraklatmanıza olanak tanır.

Android 10 Beta testleri şimdilik Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’de başlamış durumda. Peki, Beta testlerine Türkiye’de kullanıma sunulduğunda nasıl katılacaksınız?

Samsung Beta testlerine nasıl katılınır?

Samsung Members uygulamasını Galaxy Store’dan veya Google Play Store’dan indirin.

Giriş yaptıktan sonra, Bildirimler bölümüne gidin ve bir başvuru yapmak için “Bir Kullanıcı Arayüzü Beta Program Kaydı” seçeneğini seçin.

Kaydolduktan sonra, İndir ve yükle seçeneği için Ayarlar’a ve ardından Yazılım Güncelleme bölümüne girin. Bu ekrandan Beta sürümü indirebilirsiniz.