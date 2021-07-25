Galatasaray ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Leipzig'e geri dönen Marcelo Saracchi'nin Montpellier ile oynanan hazırlık maçında sağ ön çapraz bağları kopmuştu. Sarı-Kırmızılı kulüp Uruguaylı futbolcunun sakatlığı nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayınladı.

Galatasaray'ın sakatlık açıklaması!

Galatasaray formasını terleten, eski futbolcumuz Marcelo Saracchi'nin talihsiz bir sakatlık yaşadığını üzüntü ile öğrendik.

Kulübümüz, teknik direktörümüz Fatih Terim, teknik heyet, oyuncular ve Florya'daki tüm çalışma arkadaşları olarak Saracchi'ye geçmiş olsun diyor, iyi dileklerimizi iletiyoruz.