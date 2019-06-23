Afrika Uluslar Kupası D Grubu'nun açılış karşılaşmasında bu akşam Namibya ile kozlarını paylaşacak olan Fas Milli Takımı'nda Younes Belhanda şoku yaşanıyor. Takımın doktoru Abdel Razak Hefti, son antrenmanda ayak bileğini burkan Galatasaraylı futbolcunun maç kadrosundan çıkarıldığını açıkladı. 29 yaşındaki yıldız ismin 28 Haziran'da oynanacak Fildişi Sahilleri mücadelesinde oynayıp oynamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Takımın teknik direktörlüğünü yapan Herve Renard ise dünkü basın toplantısında konuyla ilgili olarak "Younes, şu anda bir rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Yarınki maça hazır olup olmayacağı bu gece belli olacak. Noussair Mazraoui de Karim El Ahmadi ve Belhanda gibi bazı antrenmanlarda yer alamadı. Onları uzun vadede kaybetmemek adına zorlamayacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler