Galatasaraylı Younes Belhanda hakkında bir transfer iddiası daha!

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda hakkındaki transfer spekülasyonlarına her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Yahoo Sports Fransa'ya yaptığı açıklamada şu ana dek hiçbir kulüple görüşmediğini ve Sarı Kırmızılılar'dan ayrılmayı düşünmediğini söyleyen 28 yaşındaki futbolcuyla ilgili bugün yepyeni bir iddia geldi.

Fransa'nın aylık olarak yayım yapan tabloid gazetesi Le10sport, Monaco'nun hâlen görüşme hâlinde olduğu Belhanda için Nice'in de taarruza geçtiğini öne sürdü.

Haberde Nice yönetiminin Belhanda'yı ikna etme konusundaki ümitlerini henüz yitirmediği vurgulanırken transferin 4 milyon euro karşılığında bitebileceği kaydedildi.

Cim Bom'la 2021 yazına dek sözleşmesi bulunan Belhanda'nın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor. Sarı Kırmızılılar, oyuncuyu 2017 yazında Dinamo Kiev'den 8 milyon 750 bin euro'ya kadrosuna katmıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler