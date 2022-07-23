Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray , forvet için Haris Seferovic'i kadrosuna katmıştı. Sarı-Kırmızılılar, sadece İsviçreli forvetle yetinmeyecek, yıldız ve tecrübeli bir golcüyü daha kadrosuna katmak için çalışıyor. Bu paralelde ise Cim Bom, rotasını İtalya'ya çevirmişti. Serie A ekiplerinden Bologna'da 4 milyon Euro'dan fazla kazandığı öğrenilen Arnautovic ile senelik ücret konusunda görüşmeler yapılacak. Edinilen son bilgilere göre de Galatasaray Yönetimi, 2.5 milyon Euro vermeye hazır.

İtalya'ya gidecekler...

Ayrıca bunun yanında atılacak gol sayısına göre bonus maddelerinin eklenmesi de gündemde. Fakat Bologna'nın, 33 yaşındaki golcüyü kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi. Özellikle Avusturyalı futbolcunun halen 2 senelik sözleşmesinin olması Sarı-Kırmızılılar'ın işini zorlaştırıyor. Transfer süreciyle ilgili olarak Galatasaray heyetinin, önümüzdeki hafta içinde İtalya'ya gitmesi ve birtakım görüşmelerde bulunması hedefleniyor.