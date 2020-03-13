Galatasaraylı yöneticiden Karşıyaka maçı öncesi karantina vurgusu

Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray Doğa Sigorta, sahasında Pınar Karşıyaka'yı konuk etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Recevik, karşılaşma öncesi Corona virüs salgını önlemlerinden kaynaklı Pınar Karşıyaka'nın durumuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

Twitter üzerinden yayınladığı mesajında FIBA Europe Cup'ta 5 Mart'ta Kiev deplasmanından gelen Karşıyaka'nın karantina süresinin dolmadığını belirten Recevik, "Galatasaray Erkek Basketbolda yarın Karşıyaka ile oynayacağız. Karşıyaka, 5 Mart günü Kiev’den geldi.Henüz 14 gün kuluçka süresi dolmadı,yurt dışından gelenlere yakın temas etmeyelim ama basket en fazla teması olan spor dalıdır. Nasıl olacak?" ifadelerini paylaştı.