Galatasaraylı yöneticiden flaş Domenec Torrent açıklaması

Galatasaray Futbol Şube Sorumlusu Nihat Kırmızı, teknik direktör Domenec Torrent'in geleceğine yönelik çıkan bazı iddialarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ajansspor'da yer alan habere göre Domenec Torrent ve futbolcuların sezonun kalan maçlarını en iyi şekilde tamamlamak için Florya'da çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Nihat Kırmızı, Torrent ile yolları ayıracaklarına yönelik haberlerin asılsız olduğunu dile getirdi.

Nihat Kırmızı şu ifadeleri kullandı:

"Teknik direktörümüz Domenec Torrent ve futbolcularımız sezonun kalan maçlarını en iyi şekilde tamamlamak için Florya'da çalışmalarını sürdürmektedir. Sayın Torrent ile yollarımızı ayırmaya yönelik çıkan haberler asılsızdır. Başkanımız ve yönetimimiz teknik heyetimizle beraber Galatasaray taraftarını mutlu edecek bir yapılanma için çalışmalarına devam etmektedir. Kulübümüzün resmi kaynaklarından alınmayan haberlere itibar edilmemesini rica ederiz."



