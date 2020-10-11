Galatasaray kadın Voleybol takımı dün oynadığı maçta Yeşilyurt takımına 3-1 kaybetti. Bu mağlubiyetin ardından Galatasaray yöneticisi Okan Böke sosyal medya hesabından ağır bir dille takımı eleştirdi.

"Ruhsuzca! Aklınızı başınıza alın..."

Böke, "Kaybetmek ruhsuzca bu kadar kolay değil. Forma GS, ASY, aklınızı başınıza alın" ifadelerini kullandı. Kendisini eleştiren taraftarlara da Böke, "Bak, sosyal medyada atanlar tutanlar GS Voleybol hesabına dekontu ile yollayacakları paranın 10(on) katını ben vericem, hodri meydan" dedi.

Özyer tepki gösterdi!

Bir dönem Galatasaray'da kadın basketbol takımında antrenörlük yapan Murat Özyer ise Böke'ye bu sözlerinden dolayı serzenişte bulundu. Özyer "Sosyal medya üzerinden takıma verdiğiniz bu mesajın doğru olmadığını düşünüyorum. Haklı olsanız dahi bu mesajın yeri burası olmamalı.Çünkü 1 halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin kulübündesiniz." şeklinde konuştu.