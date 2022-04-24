Galatasaraylı Victor Nelsson: Rahat oynadık

Galatasaray , Süper Lig 'in 34. haftasında Altay'ı 1-0'la geçti. 2-0 kazanılan Yeni Malatyaspor maçının ardından Altay karşısında da kalesini gole kapatan Sarı-Kırmızılılar'da Danimarkalı savunmacı mücadeleyi değerlendirdi.
Taraftarın sevgilisi olan 23 yaşındaki stoper, "İyi top oynadık, erken de bir gol attık. İlk yarıda 3-4 fırsat bulduk. Bazen atamıyorsunuz. İkinci yarıda daha şiddetli mücadele oldu. Gol yemedik, rahat oynadık. Tedbirli oynadık. Güzeldi, 3 puan aldık ve İstanbul'a bu şekilde dönüyoruz" yorumunu yaptı.
Taraftar hakkında da konuşan Nelsson, "Galatasaray taraftarları özel. Onlar gerçekten inanılmaz. Hep yanımızdalar. Onlarla aramda özel bir bağ var" ifadelerini kullandı.