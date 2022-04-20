Galatasaraylı Victor Nelsson: Domenec Torrent bizim için ayrıcalık!

Transfer sezonu başında Danimarka devi Kopenhag'tan 7 milyon Euro bonservisle Galatasaray 'a transfer olan Victor Nelsson kısa sürede Sarı-Kırmızılı taraftarların sevgilisi olmuştu. Saha içindeki performansı ve mücadelesinin yanı sıra saha dışındaki kişiliğiyle beğeni kazanan 23 yaşındaki futbolcu, birçok maçın son düdüğüyle beraber taraftarlar tarafından tribünlere çağrılıyor.

'İlk maçım inanılmazdı'

11'in de vazgeçilmez ismi olan yıldız oyuncu, kulüp televizyonuna röportaj verdi. Transfer sürecinden bahseden genç stoper, "Galatasaray'ın benimle ilgilendiği duyduğumda, karar vermem gerçekten zor olmadı. İlk antrenmana geldiğimde heyecanlıydım. Daha önce söylediğim gibi takımda Marcao, Muslera, Falcao varken, onlarla antrenmana çıkmak benim için büyük bir adım oldu. Çok heyecanlıydım. Evimizdeki ilk maçım inanılmazdı. Her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum" dedi.

'Galatasaray'da oynuyorsan tüm maçları kazanmalısın'

Taraftara övgüler yağdıran Nelsson, "Galatasaray taraftarını seviyorum, umarım onlar da beni seviyorlardır. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Taraftar üzüldüğünde ya da kızdığında onları tamamen anlıyorum. Biz oyuncular, kendimize en çok kızan ve üzülenleriz. Galatasaray'da oynuyorsan tüm maçları kazanmalısın. Büyük maçlarda stadyumun atmosferi inanılmaz oluyor" ifadelerini kullandı.

'Oyun stilini beğeniyorum'

Teknik direktör Domenec Torrent'in de futbolcular için büyük bir şans olduğunu kaydeden başarılı futbolcu, "Domenec Torrent'i çok beğeniyorum. Muhteşem bir teknik direktör ve iyi bir insan. Onun oyun stilini de beğeniyorum. Kulüpteki oyuncular ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Bu kalibrede bir teknik direktöre sahip olmak bir ayrıcalıktır. Meslek olarak teknik direktör olmak zor. Özellikle de kötü sonuçların ardından teknik direktör olarak taraftar ve medya karşısına çıkmak kolay değil" yorumunu yaptı.

Baklava yorumu

Son olarak Victor Nelsson ünlü tatlımız baklavayı da çok şekerli olduğu için pek sevemediğini dile getirdi.







