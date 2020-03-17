Galatasaraylı Valentine Ozornwafor karantina altında!

Galatasaray’dan Almeria’ya kiralık olarak giden Nijeryalı stoper Valentine Ozornwafor, corona virüs salgını nedeniyle kişisel karantina uyguladıklarını açıkladı.

Ozornwafor, corona virüsün İspanya’yı geniş çaplı etkilediğini belirterek, “Şu anda İspanya’da durumlar oldukça zor. Futbola tekrar başlamak istiyorum. Umarım, her şey normale döner ve antrenmanlara, futbola geri dönerim.” ifadelerini kullandı.

İspanya’daki günlük yaşamı da anlatan Ozornwafor, “Dürüst olmak gerekirse, yaşadığım yerde birkaç süpermarkete gittim ama alacak hiçbir şey yoktu. Tüm raflar boştu, her şey satın alınmıştı. Gerçekten üzüntücü verici şeyler yaşanıyor.” diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray’ın Enyimba’dan 300 bin euro’ya transfer edip sezon başında 200 bin euro karşılığında Almeria’ya kiraladığı 20 yaşındaki Ozornwafor, bu sezon La Liga 2’de 3 maça çıktı.