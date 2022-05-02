Galatasaraylı taraftarlardan muhteşem destek

Avrupa Ligi'ne veda eden, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen, ligde de hiçbir iddiası olmayan Galatasaray , dün de evinde Sivasspor ile kozlarını paylaştı. Nef Stadyumu'na ise taraftarlar adeta hücum etti. Sarı-Kırmızılı futbolseverler, sezon boyunca hayal kırıklığı yaratan takımlarına karşı tam destek verdi. 30 bin dolaylarında seyirci, Nef Stadyum'daki yerini aldı. Fakat ortaya konan oyun, taraftarları memnun etmedi. Son haftalarda kazanarak, seyircisini mutlu etmek isteyen Galatasaraylı oyuncular, bekleneni veremedi.

Öne geçtiler ama...

Aslan, Yiğido karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen puan kaybı yaşadı. Hal böyle olunca Sarı-Kırmızılı futbolseverler, yaşanan puan kaybı sonrasında Nef Stadyumu'ndan üzgün ayrıldı.



