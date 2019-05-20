Konya maçının ardından 17 takımın imzaladığı bildiride başrolü üstlenen Göksel Gümüşdağ, Galatasaraylı taraftarların büyük tepkisine maruz kaldıktan sonra Sarı- Kırmızılı kulüpte bulunan üyeliğini iptal ettirmişti. Dün akşam takımıyla birlikte sezon finalinde Türk Telekom Stadı’na gelen Göksel Gümüşdağ, Galatasaraylı taraftarların yine ciddi tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Başakşehir’in Başkanı, maç öncesi protokol tribünündeki yerine doğru hareketlenirken bir grup Sarı-Kırmızılı taraftarla dialog yaşadı. Taraftarların küfürlü tezahüratlarıyla ortam bir anda gerginleşirken olayların büyümeden yatıştırıldığı öğrenildi.

Üzüntülü ayrıldı

90 dakikayı protokol tribünündeki yerinde takip eden Turuncu- Lacivertliler’in patronu, son düdüğün çalmasının ardından ise basına herhangi bir açıklamada bulunmadan Türk Telekom Stadı’ndan üzüntülü bir şekilde ayrıldı.

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