Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'yı unutmadı

Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.

19 Mayıs 2019, Pazar 19:47 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'yı unutmadı

Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir’i konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba’yı unutmadı.

Tribünlere ‘Geçmiş olsun Emre Akbaba’ pankartı asan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de genç futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da maçı statta izledi.

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