Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir’i konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba’yı unutmadı.

Tribünlere ‘Geçmiş olsun Emre Akbaba’ pankartı asan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de genç futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da maçı statta izledi.