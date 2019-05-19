Galatasaraylı taraftarlar Emre Akbaba'yı unutmadı
Galatasaraylı taraftarlar, geçen hafta oynanan Çaykur Rizespor - Galatasaray maçında sakatlanan Emre Akbaba'yı unutmadı. Taraftarlar, maç öncesi Emre Akbaba lehine tezahüratlarda bulunurken, "Geçmiş olsun Emre Akbaba" yazılı bir pankart açtı.
Süper Lig’in 33. hafta mücadelesinde Galatasaray, taraftarı önünde Medipol Başakşehir’i konuk ederken, sarı-kırmızılı taraftarlar, geçtiğimiz hafta Rizespor deplasmanında ayağı kırılan Emre Akbaba’yı unutmadı.
Tribünlere ‘Geçmiş olsun Emre Akbaba’ pankartı asan taraftarlar, karşılaşma öncesinde de genç futbolcu lehine uzun süre tezahüratta bulundu. Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da maçı statta izledi.