Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 22. şampiyonluğuna ulaşması, Almanya'da yaşayan taraftarlarını da sokağa döktü.

Duisburg şehrinin Hamborn semtinde toplanan Galatasaray taraftarları, büyük bir coşkuyla şampiyonluğu kutlamaya başladı. Arabalarıyla sokak turu atan taraftarlar, daha sonra Hamborn semtinde buluşmaya başladı. Sarı kırmızı forma ve flamalarla toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp şampiyonluk şarkıları söylemeyi sürdürdü. Taraftarlar, "şampiyon cim bom, en büyük Galatasaray" tezarühatlarıyla büyük bir coşku yaşadı. Her yaştan bir araya gelen Galatasaray taraftarları, doyasıya şampiyonluk şarkılarını söylemeyi sürdürdü. Alman polisi, geçmişe nazaran taraftarların kalabalığı artırmasına, cadde başlarını trafiğe kapatarak engel olması dikkat çekti.

Temel ELCİVAN - DUİSBURG / DHA