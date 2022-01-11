Galatasaray 'da 4. Fatih Terim dönemi dün akşam itibariyle son buldu. Teknik Direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasın ardından da bu sabah çok sayıda taraftar, soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri'nde aldı. Sarı-kırmızılı futbolseverler, 'yönetim istifa' şeklinde tezahüratlar yaparken, Terim'e ise destek verdi.

TRANSFER ÇALIŞMALARINI IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS YÜRÜTECEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi.

Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.

Ayrıca Fatih Terim'in bugün saat 14.00 gibi tesislere gelerek futbolcu ve çalışanlarla vedalaşması bekleniyor.

İHA / DHA