Galatasaraylı sporcudan corona virüs tepkisi!

Corona virüs tüm spor camiasını etkiledi. Avrupa'da bazı maçlar seyircisiz oynanırken, bazı ligler ertelendi. Ancak ülkemizde sadece bazı branşlarda maçların seyircisiz oynanmasına karar verildi.

Galatasaray'ın kadın voleybol takımı oyuncusu Gizem Karadayı, liglerin ertelenmemesine tepki gösterdi.

Karadayı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum ancak dünyada bütün ligler iptal olmuşken ülkemizde devam eden liglerin iptal olmaması biraz korkutucu değil mi? Her gün antrenmanlara gelip giderken tedirgin olmamak elde değil. Sağlığımızı her şeyin önüne koyup henüz geç değilken bu konuda adım atılmasını ve içinde bulunduğumuz riskin azalmasını istiyoruz. Ailelerimiz ve sağlığımız her şeyden önce gelir. İşler kontrolden çıkmadan bu konuda bir adım atılmasını diliyoruz. Sağlıkla kalın.