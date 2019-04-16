Fenerbahçe maçı öncesi takım otobüsünü Kadıköy’e uğurlamak için gelen taraftarlara, “Hepsi Suriyeli yemin ediyorum” diyen Sinan Gümüş’e camiadan büyük tepki var. Diagne’nin otobüs içinden canlı yayın yaptığı sırada konuştuğu duyulan Sinan’ın sözlerine, takım arkadaşlarının gülerek destek vermesi, tepkileri daha da arttırdı. Birçok kulüp üyesinin, yönetime mail göndererek, Sinan’ın kadro dışı kalması yönünde baskı yaptığı öğrenildi.

Özür mesajı yayınladı

Sinan Gümüş ise tepkilerin ardından bir açıklama yaparak, “Kesinlikle kötü niyetle olmayan bir sözümün yanlış anlaşılmasından dolayı çok ama çok üzgünüm. Kırdığım, üzdüğüm kimse varsa hepsinden özür dilerim” ifadelerine yer verdi.

Mini yorum (Yasin Cam)

‘Sizi burada tutacak olan karakterinizdir’

Derbiyi, uçup giden şampiyonluk hayallerini ve skandal hakem kararlarını tartışırken, Sinan Gümüş rezaleti arada kaynamasın. Bir pazar günü, belki de şu hayattaki tek eğlencesi olan Galatasaray’a destek için minicik kızını, oğlunu alıp takımı Kadıköy’e uğurlamaya gelmiş taraftarlara, “Hepsi Suriyeli yemin ediyorum” derken, yanındaki kim olduğu belirsiz ‘yerli’ yıldızlarla yerli yersiz kahkahalar atmak...

Kime ne faydan var?

Bak Sinan... Hasbelkader Galatasaray’a transfer olmuşsun. Ve 3 kuruşluk yeteneğinle, o mülteciye benzettiğin insanların sevgisi sayesinde her yıl 5 milyon Lira para kazanıyorsun. Memlekete faydan var mı? Yok. Kulübüne faydan var mı? Yok. Seni bu denli kibirlendirecek bir kariyerin var mı? E o da yok. O zaman bu cüret neden?

Özrü kabahatinden beter

Bir de sosyal medyadan linç gelince, “Kötü niyetli olmayan bir sözüm yanlış anlaşıldı” diye açıklama yapıyorsun. Bunu söylemek için kötü niyete gerek var mı? İçinden geçenleri dışa vurmuşsun, “Siz yanlış anladınız” diyerek, “Ben iyiyim, sizler kötüsünüz” demeye getiriyorsun. Bir daha stada yolun düşerse tribünlere iyi bak. Bir yazı göreceksin, “Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan karakterinizdir” diye. Oku ve nereye gideceğine sen karar ver. Şu saatten sonra seni orada tutan herkese de yazıklar olsun.