Milli takım tercihini Kamerun'dan yana kullanan Galatasaray 'ın Fransız sağ beki Sacha Boey, Sarı-Kırmızılı kulübe transferi sürecinde ve sonrasında yaşananları anlattı. Kamerunlu bir gazeteciye röportaj veren 21 yaşındaki futbolcu, " Transfer olup buraya ilk geldiğimde cumartesi günüydü. Arkadaşlarımla oturmuş yemek yiyordum. Instagram'dan bildirimler gelmeye başladı, takipçi sayıma baktığımda gözlerime inanamadım. Telefonum bozuldu sandım. Bir anda 50 bin takipçim oldu" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

'Hiçbir şey duyamıyordum'

Galatasaray'daki ilk maçından bahseden Boey, "İskoçya takımına karşı oynuyorduk. Ama bir türlü gol atamıyorduk. Sonra onlar attı ve öne geçtiler. Bastırdık ama yine gol atamıyorduk. 60. dakikada top bana geldi, ilerledim ve çaprazdan bir şut attım. Sonrasında hiçbir şey duyamıyordum" sözleriyle ilk goldeki sevincini ifade etti.

'Celtic'i geri çevirdim'

Transfer süreciyle ilgili bilgiler veren genç oyuncu, "O dönemde Celtic ve Galatasaray beni aynı anda istedi. Ama Celtic'i reddettim, çünkü Galatasaray inanılmaz bir kulüp. Türkiye'nin en büyük takımındayım. Burada kalarak kupalar kazanmak istiyorum" dedi. Attığı golden sonra kayarak sevindiğini ve dizini yaktığını itiraf eden Boey, "Ama bana bir şey olmaz" sözüyle kendisine ne kadar güvendiğini de göstermiş oldu.

'Neymar'ı kolundan tuttum...'

Boey ayrıca Fransa'da oynarken PSG'ye karşı çıktığı bir maçta Neymar'la ikili mücadeleye girdiğini belirterek, "PSG maçında Neymar'ı kolundan tuttum ve 'Hiçbir yere gidemezsin' dedim. İnanılmaz bir andı" ifadesini kullandı. Futboldaki idolünü de açıklayan Boey, "Hakimi (PSG) benim kahramanım. Muhteşem bir oyuncu. Modern bir sağ bek. İdolüm kendisidir" diye konuştu.