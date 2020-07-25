Donk: Görüşmeler devam ediyor

Aslan’ın Hollandalı savunma oyuncusu Donk, maçın ardından verdiği röportajda, kontrat görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, “Galatasaray’ı çok seviyorum. Şu an için bir şey söylemem doğru olmaz ama pazarlıklar sürüyor. Umarım en kısa zamanda en iyi şekilde sonuçlanır” diye konuştu.

Marcao: Her şey iyi giderken...

Brezilyalı stoper Marcao, “Her şey iyi gidiyordu ama pandemi sonrası hiç istemediğimiz sonuçlar ve kötü oyunlar oldu. Ligi pandemi öncesi ve sonrası diye ikiye ayırabiliriz. İsmim bazı takımlarla anılıyor ama bana gelen bir şey yok. Şu anda tek odaklandığım Galatasaray takımıdır. Zor bir sezon geçti, iyi bir tatil yapmak istiyorum” açıklamasını yaptı.