Galatasaraylı Radamel Falcao durmuyor! Tam 4 saat...
Profesyonelliği ile alkış toplayan Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, corona virüsü nedeniyle lige verilen arada boş durmuyor. Tecrübeli futbolcu, evde her gün bireysel idman yaparak fizik kendisini hazır kalmaya çalışıyor.
Türkiye'ye geldiği ilk günden bu yana profesyonelliği ile herkesin alkışını alan Radamel Falcao lige verilen arada boş durmuyor…
Coronavirüs kabusu nedeniyle alınan 'tatil' kararı öncesi müthiş bir form grafiği yakalayan Kolombiyalı yıldız fiziki gücünü kaybetmemek için evde idmanlarını sürdürüyor. Takvim'de yer alan habere göre, Radamel Falcao, kulüpten verilen idman programıyla yetinmedi ve günde toplam 4 saat bireysel çalışma yapıyor.