Galatasaray 'ın sezon başında Kopenhag'tan 8 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Victor Nelsson ilk sezonunda gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Habertürk'ün haberine göre; 23 yaşındaki Danimarkalı stoper ile Milan ve Sevilla ilgileniyor. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki maçlarını izleyen Milan ve Sevilla'nın oyuncu izleme komitesi Nelsson hakkında olumlu rapor verdiler. Uzun süredir takipte olan iki kulüp Nelsson'un menajeri Marco Benes ile temasa geçti. Milan ve Sevilla kulüpleri Galatasaray'da yeni yönetimin belirlenmesini bekliyor.

Sarı kırmızılı kulüpte Burak Elmas başkanlığındaki yönetime danışmanlık yapan Luis Campos, Nelsson için 20 milyon euro'nun altında satılmaması yönünde öneride bulunmuştu. Galatasaray ile ilk sezonunda 45 maça çıkan Victor Nelsson takımına 1 gol, 1 asistlik katkı yaptı.