Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Bu benim performansım değil

Antalyaspor ağlarına attığı tek golle Galatasaray 'a 1 puanı getiren Mostafa Mohamed maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonun kendileri adına kötü geçtiğini söyleyen 24 yaşındaki forvet, "Bu sezonu unutmak istiyoruz. Umarız diğer sezona daha iyi başlangıç yaparız. Golüm için mutluyum, berabere kaldık. Kendi açımdan memnun değilim. Bu benim performansım değil. Daha iyi hazırlanmam gerekiyor. Sakatlıklar da yaşadım. Benim yerime oynayanlar da iyi oynadı" ifadelerini kullandı.







