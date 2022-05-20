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Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Bu benim performansım değil

Antalyaspor karşısında fileleri sarsan ve Galatasaray'a beraberliği getiren Mostafa Mohamed, "diğer sezona daha iyi başlangıç yaparız. Bu benim performansım değil. Daha iyi hazırlanmam gerekiyor" dedi.

20 Mayıs 2022, Cuma 22:24 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Mostafa Mohamed: Bu benim performansım değil

Antalyaspor ağlarına attığı tek golle Galatasaray 'a 1 puanı getiren Mostafa Mohamed maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sezonun kendileri adına kötü geçtiğini söyleyen 24 yaşındaki forvet, "Bu sezonu unutmak istiyoruz. Umarız diğer sezona daha iyi başlangıç yaparız. Golüm için mutluyum, berabere kaldık. Kendi açımdan memnun değilim. Bu benim performansım değil. Daha iyi hazırlanmam gerekiyor. Sakatlıklar da yaşadım. Benim yerime oynayanlar da iyi oynadı" ifadelerini kullandı.


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