Galatasaraylı Mbaye Diagne servet alacak! Teklif ortaya çıktı

Al Shabab ile görüşmelerini sürdüren Mbaye Diagne’ye, Suudi Arabistan ekibinin önerdiği yıllık ücret ortaya çıktı.

Galatasaray ile Al Shabab bonservis konusunda anlaşmaya varırsa, Senegalli forvet yeni takımında tam 4.5 milyon Euro alacak. Geride bıraktığımız sezon 30 golle kral olan Diagne’nin Galatasaray’daki maaşı ise 2 milyon 350 bin Euro’ydu.

Yıldız santrforun yeni takımındaki sözleşme süresinin de 4 yıl olması bekleniyor.

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