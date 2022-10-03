Sezon başında Sarı-Kırmızılılar'ın yoğun uğraşlar ve büyük umutlarla PSG'den kiraladığı Mauro Icardi yeşil sahalardaki performansından çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Kişisel hayatında geçmişte yaşadıklarıyla Avrupa'da manşetleri süsleyen Arjantinli futbolcu, Türkiye macerasına da özel hayatındaki problem nedeniyle çalkantılı başladı.

Adana Demir maçında yalnız bıraktı

Galatasaray formasını ilk kez milli ara öncesindeki Konyaspor maçında giyen Icardi, milli ara sonrasındaki ilk karşılaşma olan, önem derecesi çok yüksek Adana Demirspor karşısında takımını yalnız bıraktı. Sebep olarak da eşi Wanda Nara ile bir ayrı bir barışık olan 29 yaşındaki golcü, eşi için ülkesi Arjantin'e gitti.

Adana Demir deplasmanından golsüz beraberlikle dönen Cim Bom'da böylesine önemli bir maçta Icardi'nin yokluğu eleştirilirken, Arjantinli süperstarda müjde geldi. Yıldız oyuncu uçaktan paylaştığı fotoğrafa, 'Mutlu dönüyorum' yazdı.

Kayseri maçında sahada

Süper Lig 'de 9. haftayı BAY geçecek olan Aslan'da tecrübeli oyuncunun 10. haftada oynanacak Kayserispor karşılaşmasında görev yapması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Geçtiğimiz hafta Wanda Nara, 29 yaşındaki futbolcudan ayrıldığını, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" sözleriyle açıkladı. Bu durum sonrasında Sarı-Kırmızılı taraftarlar, tecrübeli golcünün psikolojik açıdan sorun yaşayacağını ve yüzde 100 verimli olamayacağını düşündü.

'Ben bekar biriyim'

Bugün ise ünlü çiftin ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullandı.

'Seni seviyorum toksik kadın'

Ardından Icardi öpücük temalı bir fotoğraf paylaşırken, eşi Wanda Nara'yı etiketledi. Yıldız oyuncu bir sonraki paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazdı. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

Mal varlığı iddiası

Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu. TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.