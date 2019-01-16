Galatasaraylı Mariano hakkında bomba transfer iddiası!

Galatasaray'ın Brezilyalı sağ beki Mariano'yla ilgili olarak ülkesinden flaş bir transfer iddiası geldi.

Brezilya'da yayınlanan Gazeta Esportiva adlı televizyon programının muhabirlerinden Vinicius Rodrigues, Sarı Kırmızılı futbolcuyla Sao Paulo kulübünün ilgilendiğini belirtti.

2017 yazında Sevilla'dan transfer edilen 32 yaşındaki defans oyuncusunun Cim Bom'la 2020 yazına dek kontratı bulunuyor.

Bu sezon Sarı Kırmızılı forma ile 19 maçta görev yaparak takımın değişilmez isimlerinden biri olan Mariano'nun güncel piyasa değeri ise 2 milyon 750 bin euro olarak gösteriliyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler