Galatasaraylı Marcao: Kazanmak zorundaydık

Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2'yle geçen Galatasaray 'da karşılaşmanın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

3 puan için mutlu olduklarını kaydeden Brezilyalı savunmacı, "Bu sezon evimizdeki son maçımızdı ve kazanmak zorundaydık. Artık 1 maç kaldı, son maçımıza çıkacağız. İyi geçmeyen sezonu galibiyetle kapatmak ve ardından iyice dinlenip, yeni sezonun iyi geçmesi için çalışmalara başlayacağız. Ailem benim sahadaki gücüm, bütün hayatım için çok önemliler, yanımda odlukları için çok mutluyum" yorumunu yaptı.











