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Galatasaraylı Marcao: Kazanmak zorundaydık

Adana Demirspor'u 3-2 deviren Galatasaray'da tecrübeli stoper Marcao galibiyeti değerlendirdi. Yıldız oyuncu, "Bu sezon evimizdeki son maçımızdı ve kazanmak zorundaydık. Son maçımıza çıkıp, yeni sezonun iyi geçmesi için çalışmalara başlayacağız" dedi.

16 Mayıs 2022, Pazartesi 22:27 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Marcao: Kazanmak zorundaydık

Süper Lig 'in 37. haftasında Adana Demirspor'u 3-2'yle geçen Galatasaray 'da karşılaşmanın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

3 puan için mutlu olduklarını kaydeden Brezilyalı savunmacı, "Bu sezon evimizdeki son maçımızdı ve kazanmak zorundaydık. Artık 1 maç kaldı, son maçımıza çıkacağız. İyi geçmeyen sezonu galibiyetle kapatmak ve ardından iyice dinlenip, yeni sezonun iyi geçmesi için çalışmalara başlayacağız. Ailem benim sahadaki gücüm, bütün hayatım için çok önemliler, yanımda odlukları için çok mutluyum" yorumunu yaptı.


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