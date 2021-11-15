Galatasaraylı Marcao: Burada rüyamı yaşıyorum, transferle ilgilenmiyorum!

Galatasaray 'ın Brezilyalı yıldızı Marcao, özel röportajını yayıncı kuruluş beIN SPORTS HABER'e verdi.

Mevkidaşı Victor Nelsson ile yakaladığı uyuma değinerek sözlerine başlayan Marcao: "Akıllı ve zeki bir oyuncu. Yakaladığımız uyum, sadece bizim başarımız değil. Takım arkadaşlarımızın bize verdiği destek, birbirimize karşılıklı verdiğimiz destek ve hocamızın bize gösterdikleriyle bir araya gelince başarı ortaya çıktı." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılıların sahip olduğu stoper rotasyonundaki çeşitliliğin altını çizen Brezilyalı savunmacı, "Rekabet çok önemli, her pozisyonda rekabet olmalı. Sağlıklı şekilde yapılan forma rekabetinin her zaman takıma faydası olur. Allah, Fatih Hoca'ma yardım etsin. Bu kadar opsiyon zor bir durum." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde ortaya koydukları performansı değerlendiren Marcao, "Avrupa'da iyi maçlar çıkardık ve iyi puanlar topladık. Şampiyonlar Ligi ayarında bir gruptayız. Bu grupta iyi şeyler yapabileceğimize inandık. Gösterdiğimiz performans ve oynadığımız oyunlar ortada." yorumunu yaptı.

Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu ile arasındaki olaya ve sonrasında yaşananlara açıklık getiren başarılı stoper, "Zor zamanlar geçirdim. Olmaması gereken bir olay yaşandı. Pişman olduğum bir olaydı. Zor günleri daha huzurlu atlatmamızın tek sebebi Fatih Hocam. Olaydan sonra %100 suçlu olduğumu konuştuk. Bana her zaman destek verdi." dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den övgüyle bahseden Marcao, "Futbolcularına ve Florya'da çalışanlara baba gibi davranıyor. Kimin başı sıkışsa ve kim zora düşse yanında oluyor. Bunu hissetmek önemli. Galatasaray'ı Türkiye'nin en büyük takımı yapan özellik de bu. Baştaki lideri ve hocasının baba gibi davranması." şeklinde görüş belirtti.

Transfer söylentilerini önemsemediğini vurgulayan deneyimli savunma oyuncusu, "Tek odağım Galatasaray. Galatasaray'da oynamak benim için rüyaydı, şu an rüyamı yaşıyorum. Transfer söylentileri konsantrasyonumu bozabilir, bu yüzden ilgilenmiyorum." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacakları derbiye de değinen Marcao, "Dünyanın en büyük derbisi olarak adlandırabiliriz. Birçok duyguyu içinde barındırıyor. Bir maçtan daha fazlası. Taraftarların bakış açışı çok farklı. Kendi sahamızda oynamanın çok büyük avantajı var." diyerek sözlerini noktaladı.



