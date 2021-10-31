Galatasaraylı Marcao: 3 puan olmazsa olmazdı

Gaziantep FK karşılaşmasında sahanın en iyi isimlerinden birisi olan ve mücadelenin sonunda taraftarların verdiği bayrağı alarak adeta gövde gösterisi yapan Galatasaraylı Marcao çok mutluydu. Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Brezilyalı stoper, Gaziantep FK'yı iyi analiz ettiklerini söyledi.

'Taraftarımız iyi günde, kötü günde...'

'Dersimize güzel çalıştık' diyen Marcao, "3 puan almak çok önemliydi. Rakiplerimiz kaybetmişti ve bizim için bugün 3 puan olmazsa olmazdı. İyi çalıştık dersimizi. Rakip duran toplardan çok etkiliydi ancak izin vermedik onlara. Rakibinden daha çok isteyen bir Galatasaray vardı sahada. Çok mutluyuz. Taraftarımıza bir kere daha teşekkür etmek istiyorum, her zaman yanımızdalar, iyi ve kötü günde... Unutmamak lazım ki bugün sadece 3 puan kazandık. Bizim hedefimiz şampiyonluk" dedi.

'Çok zor dönemden geçtim ama...'

Karşılaşma sonunda taraftarlarla yaşadığı sevinç gösterisini de yorumlayan başarılı stoper, "Maç sonunda çok duygusal anlar yaşandı, inanılmaz mutluluk yaşadım. Çok zor dönemden geçtim ama başta Fatih hocama teşekkür etmek istiyorum. O zor durumda benim yanımda bana destek oldu, takım arkadaşlarım da aynı şekilde..." ifadelerini kullandı.