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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu sezon hat-trick yapan tek yerli oyuncu

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Göztepe maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e de damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonunda hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı başardı

17 Nisan 2021, Cumartesi 21:29 Son Güncelleme:
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Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu sezon hat-trick yapan tek yerli oyuncu

Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Göztepe maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e de damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonunda hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı başardı

4 gol Boupendza (Hatayspor)

4 gol Cyle Larin (Beşiktaş)

3 gol Diagne, Belhanda, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray)

3 gol Loic Remy (Rizespor)

3 gol Adis Jahovic (Göztepe)

3 gol Davidson (Alanyaspor)

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