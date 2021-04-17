Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu bu sezon hat-trick yapan tek yerli oyuncu
Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Göztepe maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e de damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonunda hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı başardı
Galatasaray'ın deplasmanda 3-1 kazandığı Göztepe maçında 3 gol birden atan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e de damga vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 2020-21 sezonunda hat-trick yapan ilk yerli oyuncu olmayı başardı
4 gol Boupendza (Hatayspor)
4 gol Cyle Larin (Beşiktaş)
3 gol Diagne, Belhanda, Kerem Aktürkoğlu Galatasaray)
3 gol Loic Remy (Rizespor)
3 gol Adis Jahovic (Göztepe)
3 gol Davidson (Alanyaspor)