Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Sarı Kırmızılı ekibin tecrübeli ismi Jean Michael Seri, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadele Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğü ile devam ederken, Fernando'ya ceza sahasında yaptığı müdahele ile penaltıya sebebiyet veren Seri, ''Haklı bir karar olduğunu düşünmüyorum.'' dedi ve ekledi:

'VAR karar veriyor ama hakem kendi bakıp verdi'

"İyi bir maç çıkardık ama rakibimiz de kolay bir rakip değildi. Saha iyi değildi burada. Penaltı pozisyonunda çok fazla temas olduğunu düşünmüyorum, penaltı kararlarına VAR karar veriyor ama hakem kendi bakıp verdi. Hak edilen bir penaltı olduğunu düşünmüyorum."