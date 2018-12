Galatasaraylı Garry Rodrigues: 'Ölmemi istediler'

Galatasaray'ın yıldız ismi Garry Rodrigues, Hollanda'da yayım yapan Voetbal International dergisine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sarı Kırmızılı takıma transfer oluşundan Türkiye'deki günlerine kadar pek çok konuda konuşan 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Fatih Terim'e de övgüler yağdırdı. İşte Rodrigues'in açıklamaları:

"6 yıl önce kargo taşıyordum"

"Türkiye'de taraftarlar; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a olan sevgileri nedeniyle takımlarını hiçbir yerde yalnız bırakmıyor. Türk kanı çok güçlü. Örneğin Schalke 04 ile oynadığımız Şampiyonlar Ligi maçında tribünlerin yarısı Türk taraftarlarla doluydu.

Avrupa'nın neresinde oynarsak oynayalım kendimi asla deplasmanda gibi hissetmiyorum. Galatasaray'ın yarattığı etki normal değil. Türkiye'deki insanların bana olan sevgi ve saygısı beni çok zengin hissettiriyor. Ben, 6 yıl önce geceleri taşımam gereken kargolarla uğraşıyordum. Şimdi ise İstanbul'da imza dağıtıyorum. Düşündüğünüz zaman bu, oldukça tuhaf bir durum."

"Ölmemi istediler!"

"PAOK'tan Galatasaray'a transferim konusunda başkan Ivan Savvidis ile anlaştık. Taraftarlar ise bu kadar anlayışlı olmadı. Galatasaray'a geldikten sonra Instagram hesabıma 'İnşallah ölürsün.' diye mesajlar attılar. Sorun, onları terk etmem değil, Türk kulübüne gitmemdi. Yunanlar ve Türkler dost değil. Bu yüzden onları suçlamıyorum.

Galatasaray'a gitme nedenim üst seviyede futbol oynamaktı. Galatasaray da büyük bir kulüp. Bunu, Atatürk Havalimanı'na ilk indiğim zaman anladım. Kim olduğum ya da PAOK'un hiç tanınmayan bir futbolcusu olduğum taraftarların umrunda değildi. Havaalanı tıklım tıklımdı. Binlerce insan ismimi söylüyordu. Ama bunun Wesley Sneijder'e yapılan karşılamanın yanında bir anlamı yok. Zira o gün bütün havaalanını kapatmışlardı."

"15 milyon euro'yu vermek zorundalar"

"İlk zamanlarımda Galatasaray için hiçbir şeydim. Pek çok insan ismimi bile bilmiyordu. Gazetelerde Galatasray'ın hiç kimsenin tanımadığı bir oyuncuyu aldığı yazılıyordu. Ama şu anda benim kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olduğumu söylüyorlar. Ben 3 milyon euro karşılığında gelmiştim. Ancak şu an beni almak isteyen bir kulüp, en az 15 milyon euro ödemek zorunda."

"Fatih Terim, Türk futbolunun manevi babası"

"Türkiye'de patronsanız bunu göstermek zorundasınız. Bunu şu anki hocamız Fatih Terim'e baktığımda da görebiliyorum. O, Türk futbolunun manevi babası. Onu imparator diye çağırıyorlar. Herkes onun için çıldırıyor. Kendisi, tam bir baba figürü ve oyuncularla nasıl anlaşması gerektiğini iyi biliyor. Takımı bir arada tutabilen bir isim ki bu, Galatasaray gibi bir kulüpte oldukça zor bir iş."

"Galatasaray'daki maaşımı gördüğümde başım döndü"

"Galatasaray'daki ilk maaşımı gördüğümde bir an duraksadım. Başım döndü ve yaşadıklarım gerçek değilmiş gibi hissettim. Boshuizen'de aylık400 euro kazanıyordum ve ihtiyacım olan her şeyi kendi paramla alıyordum. Birkaç yıl sonra ise muazzam bir para kazanmaya başladım. Futbolda her şeyin bu kadar hızlı gelişmesi çılgınca. Ancak ben kimseden bir şey çalmadım. Bilakis bu noktalara gelmek için çok çalıştım."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler