Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sözü

Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden Galatasaray, zirve yolundaki rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin mağlup olmasıyla gözünü son haftada şampiyonluk kupasına dikerken, galibiyet provaları Florya'da başladı. 1 günlük iznin ardından tesislerde toplanan Sarı-Kırmızılılar, Yeni Malatyaspor mücadelesinin hazırlıklarını '3 puan ve fark' parolasıyla gerçekleştirdi. Antrenman sonrası bu sezon ilk kez Florya'da kampa giren futbolcular, tamamen mutlu sona konsantre olmuş durumdalar. Aralarında yaptıkları toplantıda kupanın önemine vurgu yapan Sarı-Kırmızılılar, yarın akşam şampiyonluk kupasını pandemi nedeniyle sezon boyunca yanlarında olamayan taraftarlara hediye etmek için söz verdiler.

11 kararını bugün verecek

Fatih hoca, Yeni Malatya karşısında sahaya süreceği ilk 11'i henüz kesin olarak belirlemedi. Terim, bu akşam yapılacak son idmanın ardından ekibiyle bir toplantı düzenleyerek, skora en çabuk ulaşması muhtemel kadroyu kurgulamaya çalışacak.