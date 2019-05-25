Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamalarına hangi şarkılarla çıktı?
..Ve sevenler kavuştu. Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasını taraftarının huzurunda havaya kaldırdı, İstanbul yıkıldı! Türk Telekom Stadı tribünleri tıklım tıklım dolarken, kutlamalar nefes kesti, Sarı-Kırmızılılar’ın coşkusu görülmeye değerdi. Peki, ''Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk kutlamalarına hangi şarkı eşliğinde çıktılar?'' Detaylar haberimizde.
Başakşehir’i geçtiğimiz hafta Türk Telekom Stadı’nda devirip şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, kupasını almak için taraftarının karşısına çıktı. Yine müthiş anlar yaşandı.
İşte futbolcuların ve teknik ekibin tercih ettiği şarkılar:
- Selçuk İnan: Barış Manço - Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
- Fernando Muslera: Dj Sonni - Fiesta
- Mariano: Grupo Revelçao - Ta Escrito
- Ahmet Çalık: Sezen Aksu - Yalnızca Sitem
- Younes Belhanda: Mustafa Sandal - Beni Ağlatma
- İsmail Çipe: Maher Zain - Mawlaya
- Martin Linnes: Kygo & Imagine Dragons - Born To Be Yours
- Ryan Donk: Umut Timur - Vermedin
- Badou Ndiaye: Senegal yerel müziği
- Ömer Bayram: İbrahim Tatlıses - Mavişim
- Emre Akbaba: Şereftir Seni Sevmek
- Henry Onyekuru: Soft - Money
- Kostas Mitroglou: Notorious BIG - Hypnotize
- Fernando: MC Guime - Pais do Futebol
- Semih Kaya: Çav Bella (Bella Siao)
- Christian Luyindama: Nego Dimaria - Mbeya Mbeya
- Emre Taşdemir: Duman - Senden Daha Güzel
- Yunus Akgün: Galatasaray Marşı
- Marcao: Nipsey Hussle - Rap Niggas
- Muğdat Çelik: Müslüm Gürses - Kaç Kadeh Kırıldı
- Sofian Feghouli: Galatasaray Marşı
- Ümit Davala: Another Day In Paradise
- Levent Şahin: Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda
- Fatih Terim: Adanmış Hayatların Umudu, Şampiyonlar Ligi Müziği