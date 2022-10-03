Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, üzerindeki şanssızlığı bir türlü atamıyor... Cimbom'un Belçikalı yıldızı, Süper Lig 'de henüz gol ve asist üretemedi. Haftalar geçtikte üzerindeki stres daha da artan tecrübeli oyuncunun performansı taraftarı da kahrediyor.

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başında bedelsiz olarak transfer ettiği Dries Mertens'in, Süper Lig'de ilk 7 haftada gol ve asisti bulunmuyor. 442 dakika sahada kalan 35 yaşındaki oyuncunun performansı tartışma konusu oldu.





KARİYERİNDE 2. KEZ YAŞADI

Galatasaray'ın yıldızı Mertens, kariyerinde 2. kez ligde ilk 7 maçında gol veya asist üretemedi. Mertens bu durumu daha önce 2006-2007 sezonunda yaşamıştı. Hollanda ekibi Utrecht'te ilk profesyonel sezonunda da ilk 7 haftada golle tanışamadı.

Geçen sezon Napoli'de ilk 5 hafta sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mertens, 6. haftayı ise yedek kulübesinde geçirdi. 7. haftadan itibaren oynamayan başlayan tecrübeli futbolcu 13. haftada ilk golünü Inter'e karşı kaydetti. 2020-2021 sezonunda ise ilk 7 haftada, 2 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.

Kariyeri başarılarla dolu olan Dries Mertens, toplamda 690 karşılaşmada forma giydi. 246 gol atarken 181 de asist yaptı. Galatasaray'da forvet arkası oynatılan Mertens'in bu yüzden de tam katkı sağlayamadığı konuşuluyor. Santrafor olarak 190 maçta 93 gol atan yıldız futbolcu, forvet arkasında ise 54 maçta 18 gol üretti.





İTALYAN BASINI YAKIN TAKİPTE

Galatasaray'ın, Napoli'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Dries Mertens'in performansı İtalyan basınında yer aldı.Belçikalı yıldızın, ilk 11'de yer almasına rağmen, şu ana dek Galatasaray forması altında gol atamadığı belirtildi.

Mertens'in bu nedenle şimdilik Türkiye kariyerinde iyi vakit geçirmediği ve yeni macerasının heyecandan uzak olduğu ifade edildi. Mertens, Galatasaray'da şu ana dek 5'i ilk 11 olmak üzere 7 maçta süre aldı. 35 yaşındaki futbolcu bu maçlarda skor katkısı sağlayamadı.





OKAN BURUK MOTİVE ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncusuyla konuşarak "Senden çok memnunum. Üzerinde baskı hissetmene gerek yok. O golleri atacaksın" dedi.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Süper Lig 'in 8. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Galatasaray 'da Dries Mertens, 90 dakikanın ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Maç içinde birçok gol fırsatından yararlanamadıklarının altını çizen Belçikalı yıldız, “Bugün şans yanımızda değildi. Gol için iyi fırsatlar yakaladık ancak bunları skora çeviremedik. Bugünün problemi bizim açımızdan buydu. Bir sonraki maçlarda kazanmaya devam etmek için sıkı çalışacağız.” şeklinde konuştu.



