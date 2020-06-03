Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ancak sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz'a PAOK talip oldu.

Yunanistan'da daha önce Olympiakos formasını da giyen tecrübeli futbolcunun karar vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade ediliyor.

Sarı-kırmızlı forma altında 11 maça çıkan Jimmy, 1 asistlik katkı sağladı. (Takvim)