Galatasaraylı futbolcu Jimmy Durmaz'a sürpriz talip
Galatasaray'ın sezon başında bedelsiz olarak kadrosuna kattığı sağ kanat oyuncusu Jimmy Durmaz sürpriz bir talip çıktı. Daha önce Yunanistan'da Olympiakos'ta forma giyen ve orada başarılı bir performans sergileyen Türk asıllı İsveçli futbolcuya başka bir Yunan ekibi PAOK'un istediği öğrenildi.
Galatasaray'la 2022 yılına kadar sözleşmesi olan ancak sezon sonu takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Jimmy Durmaz'a PAOK talip oldu.
Yunanistan'da daha önce Olympiakos formasını da giyen tecrübeli futbolcunun karar vermek için sezon sonuna kadar bekleyeceği ifade ediliyor.
Sarı-kırmızlı forma altında 11 maça çıkan Jimmy, 1 asistlik katkı sağladı. (Takvim)