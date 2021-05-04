Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu'na A Milli Takım için yeşil ışık!
Süper Lig'de 8 Mayıs Cumartesi günü Beşiktaş'la 'tamam ya da devam' maçına çıkacak olan Galatasaray, kazanamaması durumunda şampiyonluk yarışına havlu atacak. Sarı-kırmızılı takımın bir diğer gündemi de transfer çalışmaları. Devre arasında kiralanan ve son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran Halil Dervişoğlu'nun bonservisinin alınıp alınmayacağı belirsizliğini koruyor. Şenol Güneş'in A Milli Takım'a davet etme ihtimali bulunan genç oyuncu değerini katlayabilir.
Radamel Falcao, Mostafa Mohamed ve Ryan Babel'in arkasında 4. forvet olarak Galatasaray'a gelen Halil Dervişoğlu artık Fatih Terim'in ileri uçtaki ilk tercihi oldu. Halil sayesinde Emre Akbaba'dan da verim alan Terim, Beşiktaş derbisine de forvette genç yıldızla başlayacak.
İmparator'un "Kalmasını istiyorum. İnşallah bizimle beraber olur" dediği 21 yaşındaki oyuncunun kiralık sözleşmesinde opsiyon bulunmuyor. İngiliz kulübü Brentford ise 5 milyon euro bonservis talep ediyor.
Halil Dervişoğlu'nun Galatasaray'daki performansı, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Cenk Tosun'un sakatlığının ardından EURO 2020 için Burak'a alternatif arayan Güneş, formunu koruması halinde Halil'i aday kadroya davet edecek.
Ümit Milli Takım'da düzenli oynayan 1999 doğumlu gurbetçi oyuncu, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterirse değerini katlayacak. (Sabah)