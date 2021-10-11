Tam 10 yıldır Galatasaray 'ın kalesini koruyan ve taraflı-tarafsız tüm futbolseverlerin sevgisini kazanan Fernando Muslera, UEFA Avrupa Ligi'nin zirvesine yerleşti. E Grubu'nda mücadele eden Sarı-Kırmızılılar'ın Lazio'yu 1-0 yenip, Marsilya'yla da 0-0 berabere kalarak 4 puanla liderliğe yerleşmesinde büyük pay sahibi olan Uruguaylı eldiven iki karşılaşmada da kalesini kapatmayı başardı.

Hem Lazio hem de Marsilya'ya geçit vermeyen 35 yaşındaki file bekçisi 7 kurtarışa imza attı. Muslera böylece Kupa 2'de gol yemeden en çok kurtarış yapan kaleci konumuna yerleşti.

UEFA Avrupa Ligi'nin resmi hesabından da Fernando Muslera tweeti atıldı. İşte o tweet...



