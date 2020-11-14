Cim Bom'da, Süper Lig'deki Kasımpaşa yenilgisi sonrası teknik direktör Fatih Terim'in faturayı kestiği isimlerden biri de, Sofiane Feghouli'ydi. Terim, sezona iyi başlayan ancak daha sonra dibe vuran Feghouli'yi, Erzurumspor karşılaşmasının kadrosuna almayarak tepkisini koymuştu. Daha sonra Ankaragücü karşısında yedek kulübesinden oyuna giren Feghouli, Sivas maçında ilk 11'deki yerini almıştı. Hocasının kendisine verdiği şansı en iyi şekilde kullanan 30 yaşındaki oyuncu, Yiğido'ya karşı 2-1 kazanılan kapışmada asist yaparak büyük beğeni kazanmıştı. Milli araya Aslan'ın 3'te 3 yaparak girmesinde önemli rol oynayan tecrübeli oyuncu, yükselen performansını bu kez Cezayir Milli Takımı'nda sürdürdü. Tecrübeli oyuncu, ülkesinin Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Cezayir'in Zimbabve'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vurdu.

İlk golde de payı var

Cezayir'in attığı ilk gol öncesinde Feghouli'nin uzaktan şutunu kaleci kurtardı, dönen topu Bounedjah filelerle buluşturdu. Yıldız oyuncu, takımının ikinci golünü kafayla atarken, diğer golü Mahrez kaydetti. Konuk ekibin tek sayısı, Kadewere'den geldi. Feghouli'nin maç sonrası yaptığı paylaşıma 2. Başkan Abdurrahim Albayrak, Sarı-Kırmızı kalpler ile nazar boncuğu emojisi gönderdi.



