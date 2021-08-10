Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir, Süper Lig 'in yeni ekiplerinden Giresunspor'a transfer oluyor.

Büyük ölçüde anlaşma sağlandı

Ajansspor'un elde ettiği bilgilere göre; Karadeniz temsilcisi, Galatasaray forması giyen Emre Taşdemir ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

Kiralık

26 yaşındaki sol bek oyuncunun, Giresunspor'la sezonu sonuna kadar sözleşme imzalayacağı belirtildi.

"Emre Taşdemir ile ilgili bir talebimiz ve isteğimiz var"

Bilindiği üzere Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, geçtiğimiz günlerde Emre Taşdemir'in transfer durumuyla ilgili bir açıklama yapmıştı.

Karaahmet, "Emre Taşdemir ile ilgili bir talebimiz ve isteğimiz var. Transferi sonuçlandırabilecek miyiz biliyoruz. Galatasaray tarafının o konuda karar vermesi lazım. Onların kararını bekleyeceğiz ondan sonraki süreçte takip ettiğimiz transferlerden bir tanesi. Takımımıza katabilirsek mutlu olacağız" dedi. (Ajansspor)