Galatasaraylı Emre Kılınç: Barcelona maçlarından bile zor maçlar

Emre Kılınç, Süper Lig ’de 1-0 sona eren Altay - Galatasaray maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

İlk yarıda maçı koparabilecek pozisyonları yakaladıklarını dile getiren Emre Kılınç’ın maç sonu açıklamaları şu şekilde:

“Buraya çok konsantre geldik. Rakibin durumunu biliyoruz. Düşme hattındalar. Böyle maçlar en zor maçlardır. Barcelona maçlarından bile zor maçlar. Deplasmanda üç maçtır kazanamıyorduk. Bizim için önemli bir galibiyetti. Rakibimiz için üzgünüm ama futbolun gerçekleri bu. Güzel bir maç oldu. İlk yarıdaki pozisyonları değerlendirseydik daha farklı olabilirdi. Değerlendiremeyince ikinci yarı geri çekildik. Onun için ikinci yarıda biraz sıkıntı yaşadık. Kazandığımız için mutluyuz.”

“Bu sene çok pozisyona giriyoruz, atamıyoruz. Kalemizde verdiğimiz ilk pozisyonda da genelde gol yiyoruz. Böyle maçlar çok zor. Maçın başında attığımız gol bize galibiyeti getirdi. Mutluyuz.”