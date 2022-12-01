Galatasaraylı Cicaldau için son karar verildi!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray 'da, bu sezon kadroda düşünülmeyen isimler ile yollar ayrıldı. Romanyalı futbolcu Alexandru Cicaldau bu isimlerden biri oldu. Tecrübeli futbolcu sezon başı Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Ittihad Kalba'ya kiralık olarak gitti. Gösterdiği performans düşük kaldığından tepkilere maruz kalan Cicaldau için kulüp kurmayları son kararını verdi.









PISA'DAN MORUTAN AÇIKLAMASI

Olimpiu Morutan'ın gelecek sezon Galatasaray'a geri dönüp, dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Pisa Sportif Direktörü Cladio Chiellini Rumen oyuncu ile ilgili olarak Fanatik'e; "Açıkçası Morutan'dan çok memnunuz. Gösterdiği performanstan dolayı çok mutluyuz. Haziran ayında görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY KARNESİ

Merkez orta saha oyuncusu olan Alexandru Cicaldau, Galatasaray forması ile toplam 41 resmi müsabakaya çıktı. Söz konusu maçlarda 5 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Cicaldau, bunun yanında takım arkadaşlarına 8 gol pası verdi. Romanyalı futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.









MİLLİ TAKIMA KATKI SAĞLADI

Romanya Milli Takımı'nın hazırlık maçında Moldova'yı 5-0 yendiği karşılaşmada Galatasaray'ın kiralık oyuncuları Morutan ve Cicaldau gol sevinci yaşadı.

Romanya, 9. dakikada Olimpiu Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Denis Draguş ile skoru 2-0 yapan Romanya'da asisti ise Alexandru Cicaldau yaptı. Rumen yıldız, bu kez 61. dakikada sahneye çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. Deplasman ekibinin diğer gollerini ise 71. dakikada Daniel Paraschiv ve 88. dakikada Adrian Rus kaydetti.









CICALDAU İÇİN KARAR VERİLDİ

Alexandru Cicaldau, bu sezon Al Ittihad Kalba forması ile 11 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 1 kez rakip ağları sarsmayı başardı. Cicaldau, bunun yanında 1 kez asist yaptı.

Rumen Basınında yer alan habere göre; Al Ittihad Kalba, büyük umutlarla kadrosuna kattığı başarılı oyuncunun performansını yeterli bulmadı.









OPSİYONU DEVREYE GİRMEYECEK

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri ekibinin bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Cicaldau'yu satın almayacağı belirtildi.

MAAŞINI AL ITTIHAD ÖDÜYOR

Sezon başında sarı kırmızılı takım, Rumen oyuncunun Al Ittihad Kalba'ya kiralandığını ve maaşının tamamının Birleşik Arap Emirlikleri ekibi tarafından ödeneceğini açıklamıştı.