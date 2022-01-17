Galatasaray 'a geri çağrılacağı konuşulan 1.92 boyundaki kaleciye Bundesliga ekibi Stuttgart talip oldu. Ayrıca Medipol Başakşehir ve Fatih Karagümrük de bu oyuncuyu yakından takip ediyor.

1.5 sezon kiralık gitmişti!

Menemenspor'la 1.5 sezon kiralık olarak anlaşan Ahmet Batuhan Şen'in yarım sezon kiralık sözleşmesi bulunuyor. Menemenspor 250 bin TL karşılığında oyuncunun takımdan ayrılmasına izin veriyor.

Bu sezon TFF 1. Lig'de 20 maçta forma giyen ve kalesinde 33 gol gören 22 yaşındaki oyuncu ligin en yüksek kurtarış yapan kalecisi konumunda.

Kaleci arayışı içinde bulunan Galatasaray'ın da genç ismi tekrar kadroya çağırması gündemde...