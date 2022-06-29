Galatasaray altyapısında görev yapan ancak A Takım'da şans bulamayan ve bu nedenle Cimbom'la sözleşme yenilemeye sıcak bakmayan Bartuğ Elmaz uzun süredir Marsilya ile görüşüyordu. 19 yaşındaki orta saha resmen Fransız ekibiyle sözleşme imzaladı. Genç futbolcu sözleşme imzaladığı anları 'Yeni bir başlangıç, yeni bir macera. Hadi başlayalım!' ifadeleriyle paylaştı.

Bartuğ'un ilk senesinde Fransa 5. Liginde bulunan Marsilya'nın rezerv takımında forma giyeceği de gelen haberler arasında.

İşte o paylaşım:







