Galatasaraylı Babel, Hollanda aday kadrosuna çağrılmadı

Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel'e Hollanda Milli Takımı'ndan kötü haber geldi.

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, tecrübeli futbolcuyu 34 kişilik aday kadroya dahil etmedi. Geçtiğimiz günlerde 34 yaşındaki futbolcu hakkında "Babel, Beşiktaş maçında iyi oynadı. Euro 2020'de daha önce 'büyük turnuva' oynamış oyuncular da lazım. Babel böyle bir oyuncu" açıklamasında bulunan de Boer tecrübeli futbolcuyu kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti.





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1 Haziran'da 26 kişiye inecek

En az üç kalecinin bulunacağı aday kadro Avrupa Şampiyonası için 1 Haziran'da 26 kişiye indilecek. Bu yaz düzenlenecek Avrupa Şampiyonası 11 Haziran'da İtalya-Türkiye maçıyla start alacak.