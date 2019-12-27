Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Ahmet Çalık için Konyaspor'un devrede olduğu öğrenildi.

Yeşil-Beyazlı kulübün Ocak ayında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.

Tecrübeli oyuncunun da forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.

Kaynak: Takvim