Galatasaraylı Ahmet Çalık'a sürpriz talip!
Süper Lig'de istediği grafiği yakalayamayan Konyaspor, devre arasında kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başladı. Aykut Kocaman yönetimindeki yeşil beyazlılar, Galatasaray'ın savunmacısı Ahmet Çalık'ı transfer etmek için çalışmalara başladı.
Galatasaray'da yeteri kadar forma şansı bulamayan Ahmet Çalık için Konyaspor'un devrede olduğu öğrenildi.
Yeşil-Beyazlı kulübün Ocak ayında Galatasaray Yönetimi ile masaya oturması bekleniyor.
Tecrübeli oyuncunun da forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği bildirildi.
Kaynak: Takvim